Lexa toma decisão surpreendente após morte da filha

Lexa voltou a falar sobre a morte de sua filha, Sofia, causada por uma pré-eclâmpsia. A cantora participou do programa “MaterniDelas”, exibido no Youtube, e contou detalhes sobre o nascimento da garotinha, que faleceu poucos dias depois.

“A Sofia nasceu bem, muito fofinha, a coisa mais linda do mundo. Eu lembro que tinha uma equipe, eu não ouvi choro, não ouvi nada. É muito difícil. Seu filho nascer e não ter choro, é muito triste”, disse ela, visivelmente emocionada.

“No primeiro dia, ela estava muito bem. Só que, infelizmente, pra gente ver como é lindo, ao mesmo tempo. A mãe e o filho é uma unidade. Porque depois de um tempo, ela começou a ter problemas no fígado... ela começou a ter os problemas que eu estava tendo. Era uma ligação muito grande mesmo”, relembrou.

A artista ainda confessou que foi acalmada pela obstetra responsável por ela e pela bebê. “A Camila falou: 'Eu preciso que você não se culpe. Nós tentamos de tudo. Guerreira'. E eu vendo minha filha dentro daquela incubadora lutando pela vida, formadinha, perfeitinha, e eu lutando do outro lado. Foi muito difícil”, disparou.

Decisão pós parto

Muito abalada com o ocorrido, Lexa contou que decidiu não tentar ter outra filha ou filho por cerca de um ano. Ela colocou o método contraceptivo DIU, a fim de se recuperar fisicamente e psicologicamente do trauma após a gestação de Sofia.

“Quero falar de coração aberto. Estou em um momento da minha vida que quero retomar. Entendi que vivi isso pra ser um testemunho, pra ajudar. Quando eu estava grávida e via notícia de grávida que tinha acontecido alguma coisa, eu pulava”, confessou.

“Não queria aquela energia porque você tem medo. Eu preciso respirar, meu corpo... Quero viajar, distrair minha cabeça. Preciso de um ano respirando”, completou ela, que está noiva do ator Ricardo Vianna.

Luto

Lexa ainda reforçou que está lidando dia após dia com a dor do luto e afirmou que essa será a última vez que falará publicamente sobre o assunto. “O luto tem muitas fases. Quando tudo aconteceu, eu queria apagar as coisas. Eu não queria me ver grávida, eu não queria ver ninguém grávida”, desabafou.

“Eu não queria ouvir que Deus sabe de todas as coisas, eu não queria ouvir nada disso. Eu fiquei muito na minha, não queria ver amigos e queria viver o meu luto. Eu lembro que, na minha primeira conversa com minha terapeuta, eu falei: 'Hoje eu não quero te ouvir, eu quero só falar”, relatou.

“Hoje, eu consigo falar com mais força sobre o assunto (...) Eu sinto que, ao mesmo tempo, tudo que eu vivi, e gerar testemunho dói, mas pelo menos, eu estou vendo propósito”, pontuou.