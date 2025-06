Oruam se revolta com exclusão de marca e aponta racismo

Oruam criticou o sistema atual - Foto: Reprodução | Instagram

Oruam usou suas redes sociais para desabafar sobre uma situação delicada que viveu nesta semana. O artista fez uma sequência de posts em seu perfil do Instagram e criticou a postura da marca Osklen ao remover de suas redes sociais a publicação que divulgava a capa da revista britânica Dazed, em que ele aparece.

“Muitas pessoas dizendo que eu não merecia estar ali, que outros artistas mereciam estar lá representando o Brasil. A revista gringa entendeu o quanto eu represento e me convidou. Para mim, isso é o racismo estampado na sociedade que muitas pessoas não veem”, disparou ele, apontando o racismo da marca e da sociedade.

“As grandes marcas não entendem que elas estão perdendo. Vocês querendo ou não, represento o Brasil. Uma criança, quando olha para o Oruam, ela quer usar o que o Oruam usa. Quando olha para o Poze, quer fazer o corte de cabelo do Poze. Isso é representatividade, as pessoas olham para nós e se identificam”, completou.

O famoso ainda aproveitou para reforçar a importância do crescimento de artistas favelados. “Vivo da minha música, isso que vocês não entendem. A Osklen postou uma foto minha, o que gerou muito comentário, associando ao Comando Vermelho. Ela apagou a foto em seguida, mas não entende que ela está perdendo. Com todo respeito, quem usa Osklen hoje em dia? Vocês querendo ou não, nós representamos a favela”, concluiu.

Pronunciamento Osklen

Ciente das críticas feitas pelo MC, a Osklen se pronunciou sobre a exclusão do post em que ele aparece. Em um comunicado oficial, publicado no perfil oficial da marca, eles informaram que a ideia era expor a presença da marca em um setor internacional e não apoiar o artista.

“A publicação no Instagram não teve como objetivo manifestar qualquer posicionamento em relação ao personagem, mas divulgar a presença da marca nessa publicação internacional. Retiramos o post do ar, pois entendemos que a publicação trouxe leituras divergentes em relação ao nosso objetivo”, escreveram.

“Agradecemos as diferentes vozes que se manifestaram e nos fizeram refletir. Com este comunicado, buscamos reiterar os valores da marca relacionados à inovação sustentável, à moda, à criatividade e à cultura, e reforçar nosso genuíno compromisso com nossos clientes e parceiros e com os princípios que norteiam nossa longa trajetória”, concluiu o post.

Polêmicas Oruam

Vale lembrar que Oruam costuma protagonizar uma série de polêmicas nas redes sociais. O artista é frequentemente alvo de comentários com relação a ligação dele com o pai, Marcinho VP, que está preso após ser apontado como um dos líderes da facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Recentemente, Oruam se tornou alvo de investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, por suas possíveis conexões com os integrantes de alto escalão do CV. Ele foi visto em imagens ao lado de diversos criminosos pertencentes à facção.

Em uma das fotos, o jovem aparece confraternizando com Antônio Hilário Ferreira, apontado como chefe do Comando Vermelho no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio.

Na mesma fotografia, também aparece Rafael Teixeira Guimarães, conhecido como “Funil”, segurança pessoal e braço direito do traficante Rabicó. Já em outra imagem, Oruam aparece ao lado de Thales Gabriel de Azevedo, o "Piu", apontado pela Polícia Civil como o maior ladrão de veículos do Estado do Rio de Janeiro.