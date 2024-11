Lima Duarte sensualiza com foto sem camisa: "Rumo aos 100"

Lima compartilha frequentemente momentos da sua vida - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Neste sábado, 26, Lima Duarte movimentou as redes sociais ao publicar fotos sem camisa, acompanhadas da legenda: “Rumo aos 100”. O ator, aos 94 anos, recebeu uma chuva de elogios e mensagens carinhosas dos fãs.

Residente em seu sítio em Itaituba, no interior de São Paulo, Lima compartilha frequentemente momentos da sua vida rural com seus mais de 800 mil seguidores no Instagram. No início do ano, ele enfrentou a perda da filha Julia Martins, que faleceu aos 49 anos.

Em uma homenagem emocionada, o ator publicou uma foto ao lado dela, escrevendo: “Quando todos que conheço se forem, o que restará? Vazio. Silêncio. Sim, o resto é silêncio", disse ele, citando trecho do clássico Hamlet, de William Shakespeare,

Apesar da tranquilidade no campo, Lima ainda faz viagens frequentes, seja para rever amigos ou para revisitar locais importantes de sua trajetória. Recentemente, ele esteve em Ribeirão Preto, onde passou parte de sua vida, relembrando histórias e memórias que ainda o conectam com o passado.