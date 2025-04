Liso ou peludo? MC Mirella expõe preferência na ‘hora H’

MC Mirella e Dynho Alves tiveram um vídeo íntimo vazado - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

MC Mirella abriu o jogo e revelou sua preferência com relação a depilação do marido, Dynho Alves. Em entrevista ao portal ‘F5’, da Folha de S.Paulo, a cantora contou detalhes sobre o vídeo íntimo do casal e as críticas que eles receberam com relação aos órgãos genitais.

“Não gosto de homem todo lisinho, para mim parece adolescente. Homem é assim [peludo]. [..] Os comentários não me incomodam, estou acostumada a falarem bem ou mal de mim, coisas boas e ruins. Só preciso filtrar o que serve e descartar o que não é legal. Sou prática e é bem difícil algo tirar minha paz”, disse ela.

A morena ainda confessou que recebe alguns pedidos inusitados dos assinantes de sua plataforma adulta e deixou claro que não pretende adicionar mais uma pessoa ao sexo. “Até que não, as pessoas têm fetiches diferentes e eu apenas respeito. São pessoais. Os pedidos mais comuns eram relacionados aos pés. E nós não pretendemos adicionar mais pessoas ao sexo. Só nós dois”, concluiu.