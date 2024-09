Luan Santana e Jade Magalhães revelam sexo do primeiro filho

Momento foi compartilhado nas redes sociais - Foto: Reprodução | Instagram

O cantor Luan Santana e sua companheira, Jade Magalhães, deram fim ao mistério e revelaram na noite desta quinta-feira (19) o sexo do primeiro filho do casal. Os 'pombinhos' serão papais de uma menina.

A revelação foi feita através de um vídeo publicado nas redes sociais do casal. Com o filme em preto e branco, Luan e Jade surgem vendados enquanto passam uma tinta um no outro. Quando de repente, os dois tiram as vendas e é revelada a tinta cor-de-rosa, representando o sexo feminino.

O casal, que anunciou a gravidez no fim de julho, reatou o namoro no início deste ano, em fevereiro. Jade e Luan haviam sido noivos por 12 anos, entre os anos de 2008 e 2020.

Nesta terça-feira (17), o casal compartilhou um vídeo emocionante do momento em que estavam assistindo o ultrassom do 'baby'. No registro, o cantor aparece feliz da vida ao ver o rostinho do bebê e dispara: "(Está) sorrindo".