Luana Piovani fala sobre terremoto em Portugal, “acordei de madrugada”

Luana Piovani está em Portugal - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A atriz Luana Piovani usou as redes sociais para descrever o que sentiu no momento do terremoto de magnitude 5,3 em Portugal e revelou que, apesar do susto, logo voltou a dormir.

A apresentadora disse: “Menina, hoje tremeu a terra aqui em Portugal. Eu acordei de madrugada e pensei nisso… Sabe aquele acordo zumbi de 4 segundos? Tá tudo bem, voltei a dormir, eu e Lola [a cadela]. Agora de manhã só se fala nisso e parece que foi um abalo sísmico bem forte”, detalhou.

Um terremoto de magnitude 5,3 graus na escala de Richter foi registrado em Portugal na madrugada desta segunda-feira, 26, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Anteriormente, um instituto dos EUA estimava que o tremor havia sido de 5,4 graus. O tremor aconteceu por volta das 5h11 (horário local), a uma profundidade de 16 km. O abalo foi sentido por toda a região de Lisboa, incluindo a capital, mas também por Oeiras, Loures e Almada.