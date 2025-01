Luana Piovani sobre namorar homens: "Héteros estão velhos e acabados"

Piovani revelou que utiliza aplicativos de relacionamento - Foto: Reprodução | Instagram

Morando há seis anos em Portugal, Luana Piovani não poupa palavras ao falar sobre os desafios de engatar um novo relacionamento após seu último divórcio. A atriz, atualmente no ar em uma novela portuguesa, foi direta em uma entrevista à revista ELA ao criticar os homens héteros:

Leia mais:

>> Atual namorada de Davi Brito trocou empresário pelo ex-BBB

>> Ex-BBB Beatriz passa perrengue em avião: “Só Jesus na causa”

>> Ludmilla e Brunna Gonçalves revelam nome da filha durante festa do BBB

"Está difícil demais passar o rodo. No fim do ano, fui com o rodo na mão para o Brasil. Achei que eu ia dar na cara da macharada. Mas, não. Os homens bonitos, os interessantes, os que falam bem, os sorridentes, são todos gays. Os héteros estão velhos e acabados. O pessoal não foi para a academia, não foi para o dermatologista e não foi para a psicanálise. O que é visualmente interessante, quando você chega perto, é um boy lixo no último grau, um povo blasé, que não responde mensagem, que dá ghostzinho. Comigo? Dona do circo? Não mesmo!", disse a artista.

Sem timidez, Piovani também revelou que utiliza aplicativos de relacionamento para ampliar suas possibilidades de conhecer alguém interessante.

"Sim, estou no Raya, que é pago. Em Portugal tem pouca gente, mas eu fui me comunicando com homens de outros países. Adoro esse negócio de passar dois dias na França, três dias em Milão... Se não der certo, conheci um lugar novo", afirmou.