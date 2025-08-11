Menu
ENTRETENIMENTO
POLÊMICA

Lucas Guimarães se encontra com Carlinhos Maia e os dois trocam farpas

Ex-casal de influenciadores se reencontra após separação e expõe alfinetadas e comentários sobre vida amorosa nas redes sociais

Por Beatriz Santos

11/08/2025 - 9:43 h
Eeencontro aconteceu quando Lucas foi buscar seus pertences na casa do ex
Eeencontro aconteceu quando Lucas foi buscar seus pertences na casa do ex

Lucas Guimarães e Carlinhos Maia voltaram a aparecer juntos nas redes sociais no fim de semana, pouco tempo após anunciarem a separação no mês passado. O reencontro aconteceu quando Lucas foi buscar o restante de seus pertences na casa do ex, momento que acabou registrado em stories no Instagram, repletos de provocações e respostas afiadas.

“Gente, olha quem veio pegar os restos das coisas dele… Eita! É coisa, viu”, iniciou Carlinhos. “Muita roupa e muito tênis”, respondeu Lucas. “Deve estar levando coisa minha no meio (risos)”, ironizou o humorista.

“Não preciso porque eu tenho”, rebateu o apresentador, recebendo de volta: “Que fecho desnecessário. Estava brincando.” Lucas retrucou: “Suas brincadeiras estão sem graça.”

Clima de provocações

O tom continuou em seguida, quando Carlinhos afirmou: “Lucas, vou aparecer com um monte de quenga dentro de casa.” O ex não deixou passar: “Aqui vai virar um cabaré, do jeito que ele sonhou.” Carlinhos completou: “Aqui em casa nada, mas pode rolar num motel (risos). E você? Soube que vai para a Grécia com amigos, está se achando…”

Lucas respondeu falando sobre a vida amorosa: “Ninguém me quer, não. Não recebo mensagens. Estou trabalhando como uma cachorra e não estou tendo tempo nem para paquerar e fazer nada.”

Carlinhos, por sua vez, afirmou que pretende “aproveitar o tempo de solteiro” e “beijar na praia”. Lucas encerrou o assunto dizendo: “É o seu tempo de solteiro, sua liberdade. Não precisa me dizer.”

Comentários sobre a aparência

No mesmo vídeo, Lucas comentou que perdeu peso: “Olha como eu emagreci sofrendo de amor.” Carlinhos rebateu: “Ele não emagreceu de amor, não. Emagreceu tomando um monte de Monjauro no rabo, tomando 8 canetadas.”

Lucas admitiu o uso do medicamento, mas afirmou que também ficou quase uma semana sem comer após a separação. “Já estou reagindo. Ninguém morre nem vai morrer de amor, não”, disse.

Carlinhos ainda opinou sobre o futuro emocional dos dois: “Agora eu acho que estou sofrendo mais do que você, mas depois você vai sofrer mais.” Lucas respondeu: “Acho que não vou sofrer, não. Não estou a fim de sofrer.”

O diálogo terminou com uma troca direta. “Quem confundiu as bolas foi você. Eu tenho certeza absoluta de que sou gay”, disse Lucas. Carlinhos replicou: “Eu não tenho certeza de nada na minha vida, sou uma pessoa incerta, uma metamorfose ambulante, como dizia Raul Seixas.”

Veja vídeo:

