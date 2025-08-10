De ouro? Virginia Fonseca ostenta caixa de morango do amor luxuosa

Virginia Fonseca exibiu o presente nas redes sociais - Foto: Reprodução | Instagram

A influenciadora digital Virginia Fonseca, ex-esposa do cantor sertanejo Zé Felipe, impressionou os seus seguidores no Instagram ao exibir uma caixa de morango do amor avaliada em R$ 11 mil.

A loira, que já tem o costume de ganhar presentes luxuosos, recebeu a caixa com 50 unidades e postou na rede social. Na publicação, a famosa revelou que presente foi do confeiteiro Denilson Lima.

Cada morango do amor, feito a mão e com detalhes em dourado, custa cerca de R$ 230. Uma caixa com 8 unidades é vendida por R$ 2.100, enquanto a versão de 15 custa R$ 3.500.

Os morangos foram entregues a Virginia dentro de uma caixa em formato de coração que foi feita exclusivamente para ela. Os sabores variam de brigadeiro, maracujá e leite ninho.

Além de ostentar o presente luxuoso, Virginia agradeceu o presente nos Stories. “Gente, o morango do amor já está um sucesso, agora o morango do Denilson é o puro hype do momento. Olha isso aqui! Você tá doido, que caixa é essa? Você brinca de ser perfeito”, celebrou.

Veja a caixa de morango do amor:

Caixa de morango do amor | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Caixa de morango do amor | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Outro presente luxuoso

A vida de solteira de Virginia Fonseca está animada durante sua viagem por Dubai. Após receber um buquê de rosas brancas em uma balada, a influenciadora ganhou um relógio de luxo em seu quarto de hotel.

A loira publicou um registro do presente, que veio acompanhado de uma carta sem remetente. “Te envio esse relógio como um lembrete simples: o tempo não apaga tudo, mas coloca tudo no lugar. Que ele te acompanhe com leveza e que, a cada hora, te lembre que dias melhores sempre chegam. Com carinho”, disse o recado.

Apesar de não ter dado detalhes sobre o acessório, internautas descobriram que o relógio é o modelo Lady-Datejust, da marca Rolex e está avaliado em R$ 178,6 mil. No site da marca, é possível notar que a peça é feita de aço Oystersteel e ouro rosé, cravejada de diamantes, com um mostrador em madrepérola.

Vale lembrar que Virginia também recebeu um buquê de 500 rosas vermelhas, avaliado em quase R$ 20 mil, ao chegar no país árabe. A famosa também não revelou a identidade do remetente.