Zé Felipe rompe o silêncio e revela motivo da separação de Virginia

Zé Felipe e Virginia Fonseca - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cantorZé Felipe deu uma entrevista esclarecedora sobre o fim do casamento com Virginia Fonseca. Ele decidiu revelar de vez o que motivou o término do relacionamento e contou de quem foi a decisão de pedir o divórcio.

“A Virginia e eu, foi junto, porque já não estava mais a mesma coisa, eu não estava feliz e ela também não estava feliz. Eu acho que era um sofrimento muito interno que não queria transparecer um para o outro”, contou o filho de Leonardo em entrevista ao jornalista Leo Dias.

Segundo Zé Felipe, o casal tentou não colocar um ponto final no relacionamento. Ele explicou que os dois fizeram até terapia. “Tentamos de tudo, fizemos terapia, a gente conversou, viajamos juntos sozinhos, fomos para o Japão, a viagem foi maravilhosa, mas quando a gente voltou a gente não ia conseguir estar vivendo como casal infeliz em uma casa com três crianças”, explicou.

“Que energia eu e a Virginia ia ter vivendo infeliz, então a gente preservou a boa relação, tenho um carinho muito grande pela Virginia, uma ligação eterna que são os filhos, assim foi melhor”, disse.

Além disso, Zé Felipe afirmou que não iria seguir com o relacionamento para agradar os fãs. “Eu não vivo [de mentira], eu não consigo, eu fico doente, eu tenho que estar bem, feliz, com os olhos brilhando sempre, se não eu não consigo viver. Se tiver uma coisa por fachada, não sou eu”, concluiu.

Identidade do suposto affair de Virginia é revelada

Virginia Fonseca está abalando corações após o fim de seu casamento com Zé Felipe. A influenciadora recebeu um buquê de flores em uma balada, durante sua viagem por Dubai, juntamente com os filhos e amigos.

A famosa posou com as flores no perfil da amiga e sócia, Samara Pink, exibindo as rosas brancas. Na gravação, a loira aparece mexendo no celular, quando o buquê é entregue e ela começa a dançar com ele.

Horas depois, a famosa posou no elevador segurando as flores e um urso de pelúcia gigante. Entretanto, Virginia não revelou a identidade do remetente do presente, que foi chamado de “admirador secreto”.

Apesar da descrição, internautas descobriram a suposta identidade do rapaz, que não teve seu nome revelado na mídia. Páginas de fofoca compartilharam uma foto dele, mas a informação não foi confirmada por Virginia.