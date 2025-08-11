De Faustão a Selena Gomez: relembre famosos que são transplantados

Faustão e Selena Gomez - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O apresentador Faustão, de 75 anos, está internado desde 21 de maio no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, tratando um quadro de infecção bacteriana aguda com sepse. O famoso passou por uma série de transplantes recentemente.

Em agosto de 2023, ele precisou de transplante de coração. Já em fevereiro de 2024, após complicações renais, ele foi submetido a outro procedimento para receber um rim.

Em 2025, ele passou por um transplante de fígado, no dia 6 de agosto, e um retransplante de rim, no dia 7. “Os procedimentos ocorreram após o Einstein ser acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e confirmar a compatibilidade dos órgãos doados por doador único”, destacou o boletim médico.

Com todos esses procedimentos, o comunicador passou a integrar uma lista de celebridades que foram transplantadas.

Relembre outros 7 famosos que são transplantados:

1. Selena Gomez

A cantora foi submetida a uma cirurgia de transplante de rim, como parte do tratamento contra o lúpus - doença autoimune. Na ocasião, a artista compartilhou com os seus milhares de seguidores o feito. O procedimento aconteceu em 2017.

2. Stevie Wonder

Em 2019, o cantor e compositor recebeu um transplante de rim. Na época, Stevie Wonder se recuperou bem da cirurgia e afirmou se sentir "abençoado" por ter conseguido o órgão.

3. Drica Moraes

Em 2008, a atriz, que foi diagnosticada com leucemia, passou por um transplante de medula óssea. Drica Moraes recebeu medula de uma pessoa desconhecida, que estava cadastrada no banco de doadores e era compatível com ela.

4. Norton Nascimento

O ator foi submetido a um transplante de coração em 2003, após sofrer um aneurisma da aorta, um problema congênito. Na época ele se tornou um dos seis casos prioritários em uma lista de 60 pessoas.

Infelizmente, o artista morreu anos depois, em 2007, aos 41 anos, devido à falência cardíaca por quadro infeccioso pulmonar.

5. Mussum

O humorista recebeu um transplante de coração em 1994. Ele estava sofrendo de insuficiência cardíaca, consequência de uma miocardiopatia dilatada, doença em que o coração aumenta de tamanho e não trabalha satisfatoriamente.

Dias após o transplante, o comediante foi vítima de uma infecção no pulmão e acabou não resistindo.

6. Tracy Morgan

O ator e comediante Tracy Morgan realizou, em 2010, o procedimento de transplante de rim devido a problemas causados pela doença diabetes. Ele recebeu o órgão de Tanish Hall, sua ex-namorada. Na época da cirurgia, ambos não estavam mais juntos.

7. George Lopez

O ator George Lopez recebeu um rim de sua ex-mulher em 2005. Na ocasião, ainda eram casados quando ela decidiu ser a doadora.