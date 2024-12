Ludmilla e Brunna Gonçalves revelam sexo do 1º filho em festa

Ludmilla e Brunna Gonçalves descobriram sexo de bebê - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Ludmilla e Brunna Gonçalves já sabem o sexo do primeiro filho delas. Na tarde desta terça-feira, 17, as duas fizeram uma festa com familiares e amigos.

Leia Mais:

>>> Equipe de Raquel Brito se manifesta sobre rumores de gravidez

>>> Larissa Manoela se casa pela 3ª vez em festa sem a família

>>> Arrependida? Simaria revela que errou a finalizar parceria com a irmã

O chá revelou que o bebê é uma menina, que, assim que anunciado, gerou muitos aplausos e lágrimas de emoção dos presentes.

O evento está sendo realizado e, ao todo, terá duração de 12 horas. A decoração ficou sob responsabilidade de Andrea Guimarães, conhecida por suas produções grandiosas e detalhistas.

As mamães organizaram um espaço como um vale encantado, com tons de branco e verde, repleto de animais como macacos, coelhos, onças e ursos, além de uma entrada marcante com renas e veados.

Já o momento mais aguardado ocorreu em um palco forrado de flores e balões, onde Ludmilla e Brunna ficaram posicionadas no centro.

Confira: