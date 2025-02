Mãe de Bianca Censori sobre nudez no Grammy: “Somos normais”

- Foto: Getty Images via AFP

Alexandra Censori, mãe da arquiteta Bianca Censori, esposa do rapper Kanye West, falou sobre a nudez de sua filha ao lado do marido durante a cerimônia do Grammy no último domingo, 3. A aparição deu o que falar nas redes sociais.

A mãe de Bianca afirmou, em entrevista concedida ao Daily Mail, que ela e os outros membros de sua família não querem se envolver nas polêmicas de Bianca.

“Somos apenas pessoas normais, vivendo as nossas próprias vidas da forma mais privada possível. Por isso, não tenho nada a dizer sobre a Bianca”, declarou.