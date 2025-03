Mãe de Gugu Liberato tem estado de saúde atualizado após internação

Maria do Céu está sendo acompanhada de perto por sua filha - Foto: Reprodução | Instagram

Maria do Céu Liberato, mãe do apresentador Gugu Liberato, precisou ser internada na última quinta-feira, 13, no Hospital Albert Einstein, em Alphaville, São Paulo. Inicialmente, houve suspeita de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), mas a assessoria da família esclareceu a real causa da hospitalização.

De acordo com a equipe, a matriarca da família Liberato, de 95 anos, foi diagnosticada com uma infecção pulmonar, mas já apresenta melhora. “Ela está se recuperando muito bem. Tomando antibiótico e monitorando a infecção com exames”, informou a assessoria da família.



As informações sobre a internação foram inicialmente divulgadas pela jornalista Déborah Albuquerque e depois confirmadas pela assessoria ao portal LeoDias. Já na sexta-feira, 14, novas atualizações indicaram que Maria do Céu está sendo acompanhada de perto por sua filha, Aparecida, desde sua chegada ao hospital.

Apesar do susto, a recuperação da mãe de Gugu segue evoluindo de forma positiva sob cuidados médicos.