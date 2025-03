Filho de Bárbara Evans é picado por escorpião e ex-modelo pede orações

Antônio foi socorrido de ambulância e encaminhado para um hospital - Foto: Reprodução | Instagram

Bárbara Evans assustou seus seguidores na manhã deste sábado, 15, ao surgir chorando em suas redes sociais e pedir orações para seu filho, Antônio, que foi picado por um escorpião e levado às pressas para o hospital.

O susto aconteceu enquanto o bebê brincava no tapete da sala de TV. "Agora estou mais calma e consigo falar. Ele [Antônio] estava brincando no tapete da sala de TV. Isso porque a gente dedetiza a casa de 2 em 2 meses, mas como a gente mora no interior e no meio do mato, literalmente no meio do mato – mesmo tendo galinha da angola e tudo mais – ainda aparecem alguns escorpiões", explicou Bárbara ao portal Leo Dias.



Logo após o acidente, o pequeno foi socorrido de ambulância e encaminhado para um hospital em São José do Rio Preto. Bárbara, que estava visivelmente abalada, apareceu em um vídeo nas redes sociais dirigindo e pedindo apoio dos seguidores.

"Oi, meus amores. Eu estou passando aqui rapidinho para pedir orações para vocês pelo Antônio. Ele foi picado por um escorpião agora de manhã. Ele já foi encaminhado para Rio Preto. Já chegou no hospital. O Gustavo foi junto na ambulância e eu vim pegar as coisas dele. Então, quem puder parar um pouquinho para orar por ele, eu vou agradecer muito. Obrigada", disse a influenciadora.

Horas depois, já mais tranquila, ela voltou a falar sobre o ocorrido e atualizou o estado de saúde do filho, garantindo que ele está bem. "Graças a Deus o escorpião picou, mas não soltou o veneno. A gente tá aqui no hospital ainda, acabamos de fazer o ecocardiograma, mas está tudo bem. Ele está em observação, foi mais um susto. Vai ficar mais um pouco em observação e, se Deus quiser, logo a gente vai para casa", afirmou ao Portal LeoDias.