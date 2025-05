Mãe de Hanna Santos acusa filha de destruir casamento e aplicar golpe

Artur Jorge e Hanna Santos engataram romance - Foto: Reprodução

O escândalo familiar envolvendo Hanna Santos, ex-apresentadora da Botafogo TV, ganhou novo capítulo com as declarações de sua mãe, Claudia Sette. Pelas redes sociais, Claudia afirmou sentir “vergonha de ser mãe” após saber do envolvimento amoroso da filha com o técnico Artur Jorge — campeão da Libertadores e do Brasileirão com o Botafogo em 2024 — e acusou Hanna de aplicar um golpe milionário relacionado a uma herança familiar.

“Eu não admiro mulheres que pegam homem dos outros. Eu tenho vergonha de ser mãe”, disparou Claudia em vídeos publicados em seu Instagram. Segundo reportagem do jornal Extra, Hanna teria sido o pivô do divórcio de Artur Jorge com a portuguesa Maria Marques, com quem o técnico era casado.

Mas as acusações não param por aí. Claudia afirma que a filha, junto com uma prima, planejou durante anos um esquema para tomar posse de bens herdados, por meio de um testamento que ela considera fraudulento. “Essa história parece novela. É Vale Tudo. Eu sou a Raquel e ela, a Maria de Fátima”, comparou, citando a personagem vilã da icônica trama de Gilberto Braga.

Claudia relatou estar há quatro anos na Justiça tentando anular esse testamento. Segundo ela, a filha teria tramado para tomar todos os seus bens, que estariam em seu nome. “Elas fizeram um segundo testamento em cima do meu. É tudo muito triste”, disse.

Resposta de Hanna Santos

Hanna, que também é neta do ídolo alvinegro Nilton Santos, respondeu por meio de nota de seus advogados, negando todas as acusações. “As afirmações são inverídicas e sem fundamento. Hanna jamais agiu com má-fé ou cometeu qualquer ato ilegal contra sua mãe”, diz o comunicado.

A defesa ainda afirmou que a disputa diz respeito à partilha de um imóvel do qual ambas são herdeiras, e que todo o processo foi feito com base legal, já encerrado por decisão judicial favorável.