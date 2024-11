Mãe de Nicolas Prattes rebate críticas ao filho e Sabrina Sato

Nicolas Prattes e Sabrina Sato estão noivos e terão filho - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Giselle Prattes rebateu as críticas que tem visto ao relacionamento do seu filho Nicolas Prattes e Sabrina Sato. Os comentários negativos surgiram depois que a apresentadora anunciou que está grávida.

Leia Mais:

>>> Ex revela verdadeiro motivo de término com Sabrina Sato: "Exausto"

>>> Nicolas Prattes expõe atitude de Zoe após gravidez de Sabrina Sato

>>> Duda Nagle conta qual reação teve ao descobrir gravidez de Sabrina Sato

"Sem hipocrisia, não é legal, mas eu aprendi que nós estamos vivendo uma era muito louca, e as pessoas estão muito amargas. O ser humano anda muito adoecido. Sobre essas críticas maldosas, eu penso que é uma visão da pessoa, que ela está falando mais dela do que do outro", disparou a mãe do ator.

A atriz declarou ainda que, quando foi noticiado o início do namoro do filho com Sabrina Sato, ela chegou a ler algumas críticas, mas deixou de acompanhar.

"Eu comecei a ler, mas decidi parar. Isso estava me fazendo mal. Eu ignoro completamente. Deve ser muito difícil para as pessoas aceitarem", falou.

Giselle Prattes completou: "Eu entendo que isso, às vezes, seja complicado no mundo onde tem tantas coisas fakes (falsas), onde as pessoas têm suas dores, validarem e acreditarem na felicidade real do outro, acreditarem que possa existir uma família estruturada. (...) As pessoas não me conhecem, não sabem da formação moral, dos valores. Não sabem do Nicolas profundamente. Provavelmente, não conhecem a Sabrina".

A atriz concluiu dizendo que está tranquila com a relação do filho e que os dois famosos se combinam.