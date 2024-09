Mãe de suposta filha de Neymar faz desabafo sobre DNA: "Decepcionada"

Modelo húngara Gabriella Gáspár é mãe de Jázmin Zoé, suposta filha de Neymar - Foto: Reprodução | Instagram

A mãe de uma suposta filha de Neymar Jr, Gabriella Gáspár, usou as redes sociais para desabafar a respeito do exame de DNA para comprovar a paternidade da sua filha Jázmin Zoé, de 10 anos, com o atacante.

Ela disse viver entraves burocráticos. "Como muitas pessoas, Jazmin e eu estamos aguardando a decisão do tribunal sobre o teste de DNA. Infelizmente, não pensei que duraria tanto tempo. Seria mais rápido se fosse no Brasil. Infelizmente, não consigo resolver isso", afirmou.

A modelo húngara disse ainda que o processo corre em segredo de Justiça e que não tem dinheiro para levar a filha até o Brasil a fim de fazer o exame. "Não tenho muitos recursos financeiros para levar Jazmin ao Brasil para fazer um teste de DNA. O processo decorre sobre a confidencialidade do tribunal. Não posso dar muitas informações."

A moça diz não ter dúvidas sobre quem é o pai da criança. "Tenho 100% de certeza que Jazmin é filha de Neymar. Estou um pouco decepcionada. Estou triste demais porque ele parece ter dois filhos no coração. Se ele quisesse resolver esta situação, já teria resolvido. Jazmin está pronta para fazer o teste de DNA. Estamos esperando há muito tempo. Espero que todos entendam que não depende de mim."

Neymar é pai de três filhos: Davi Lucca, de 11 anos, Mavie, de 10 meses, com Bruna Biancardi, e Helena, de 1 mês, com Amanda Kimberlly.