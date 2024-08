É o pai? Ex-modelo compara semelhanças da filha com Neymar

Gábriella Gáspár afirma ter engravidado após um rápido relacionamento com Neymar - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A ex-modelo húngara Gábriella Gáspár, que afirma ter engravidado após um rápido relacionamento com Neymar em 2013, ainda está na expectativa do resultado de DNA para provar que o atleta é pai de sua filha, Jázmin Zoé, de 10 anos. Enquanto o resultado não sai, ela resolveu comparar as semelhanças entre a menina e o jogador.

Gáspár fez uma montagem com fotos da filha e de Neymar, ainda menino, e compartilhou nos stories do Instagram: “Filha e pai”, escreveu ela na legenda, em português.

Em entrevista à coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, a ex-modelo afirmou que o jogador é o pai de Jázmin Zoé, de 10 anos. “O advogado me ajudou muito até aqui [no processo de investigação de paternidade]. É verdade que as coisas avançam lentamente, mas tudo de forma positiva. Quero dizer, as coisas estão andando, mas de um jeito certo e seguro”, disse.

Além disso, Gábriella Gáspár revelou que o material para a investigação de paternidade ainda não foi colhido, mas deu a entender que já existe um combinado acerca do teste. “Isso acontecerá em breve. O DNA é obtido na Hungria. Pedimos um pouco mais de paciência [com relação ao resultado]”, concluiu.

A ex-modelo diz ter se relacionado com Neymar em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, após um amistoso da Seleção Brasileira. “Minha filha é 100% do Neymar. Ela se parece muito com a Rafaella [irmã do jogador]”, disse Gábriella à coluna.

Em janeiro deste ano, em uma entrevista para o Domingo Espetacular, da Record TV, a ex-modelo contou o motivo de ter buscado auxílio jurídico contra o atleta. Ela afirmou que nunca entrou na Justiça porque acreditava que o craque reconheceria a filha sem que ela precisasse acioná-lo judicialmente.

“Eu só percebi que estava grávida na décima primeira semana de gestação. Eu sei que a filha é dele porque eu tive relações apenas com ele”, disse. Gábriella Gáspár teria enviado mensagens tanto para Neymar quanto para os pais dele e a irmã, Rafaella Santos, mas sem sucesso.

Diante disso, ela acionou Neymar Jr. pedindo a investigação de paternidade, além de uma pensão alimentícia, em torno de R$ 160 mil por mês.

Neymar já é pai de Davi Lucca, de 12 anos, da relação com Carol Dantas; de Mavie, fruto do namoro com Bruna Biancardi; e de Helena, filha de Amanda Kimberlly.