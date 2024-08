Magreza extrema de Maiara volta a assustar fãs: "Só a capa da gaita"

Maiara compartilha sua rotina de treinos no Instagram - Foto: (Foto: Reprodução | Redes Sociais)

Envolvida em polêmicas sobre uso de 'Ozempic', medicamento para diabetes que também é usado para perder peso, a cantora Maiara voltou a preocupar fãs com sua 'magreza extrema'. A artista compartilhou parte da rotina de treinos e anunciou que está em processo de 'ganho de massa muscular'.

A dupla sertaneja de Maraísa chegou a pesar 47kg e chocou a web com a mudança drástica na aparência. "Meu Deus ela está só a capa da gaita", escreveu um dos usuários do Twitter/X. "A cara do Ozempic", apontou outro. "Tá bizarro", admitiu outro. "Gente, o que aconteceu? Essa mulher está doente? Tá muito magra", perguntou outro usuário.