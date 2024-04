Maiara revela cirurgia plástica na região íntima: "Me sinto mais mulher" | A TARDE

Próxima convidada do Sabadou com Virgínia, a cantora Maiara contou que passou por uma cirurgia plástica na região íntima. O programa vai ao ar no SBT no próximo sábado, 11.

Essa foi a primeira vez em que a sertaneja tocou no assunto. Ela revelou que fez uma ninfoplastia, procedimento voltado a reduzir ou corrigir assimetrias dos pequenos lábios vaginais, após passar por um processo de grande perda de peso.

A artista contou que sua motivação foi a aparência, mas destacou que a melhor parte foi a mudança fisiológica.

"Nunca contei isso, mas vou abrir aqui, em rede nacional, no seu programa. Fiz o processo de ninfoplastia, que é uma cirurgia íntima. Fiz pelo excesso de pele, tinha perdido muito peso. No final das contas, vi que fisiologicamente foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Me descobri uma nova mulher", confessou ela, segundo o Notícias da TV.

"As pessoas têm um tabu com isso. Fiz pela questão visual, mas fisiologicamente foi a melhor coisa. A sensação que tenho hoje é de liberdade sexual e fez eu me sentir mais mulher. Tem também a questão de que temos que nos conhecer, a mulher tem que conhecer sobre a sua vagina", completou.

Vale lembrar que Maiara tem chamado atenção nas redes sociais com o novo visual depois de perder 30 kg.