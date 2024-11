"Maior fraude financeira": entenda a acusação contra Gisele Bündchen

Gisele Bündchen enfrenta grave acusação - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A Justiça anunciou um avanço na ação milionária que Gisele Bündchen está sofrendo. A modelo é acusada pelo empreendedor Wilson Coutrim Filho de estar envolvida na “maior fraude financeira da história”.

O empresário entrou com a ação, destacando ter sofrido um golpe financeiro através das empresas de criptomoeda FTX e Alameda Research. Ele garante que a brasileira teria tido um envolvimento destacado.

Leia Mais:

>> Nova gravidez de Gisele Bündchen teria deixado Tom Brady atordoado

>> Gisele Bündchen manteve 3ª gravidez em segredo e situação é detalhada

>> Gisele Bündchen faz revelação sobre o parto do terceiro filho

As informações foram divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, que pontuou que o processo relata que Gisele Bündchen atuou como embaixadora e acionista da FTX, desempenhando um papel essencial para o crescimento da empresa, ao atrair investidores com sua imagem e prestígio.

De acordo com a publicação, Filho garante que os problemas aumentaram quando a FTX declarou falência, resultando em perdas significativas para os clientes que confiavam na segurança oferecida pela corretora.

Wilson Coutrim Filho entrou na Justiça pedindo uma indenização de aproximadamente R$ 390 milhões, referente ao valor de seus investimentos em bitcoins.

A novidade no caso é que, no dia 21 de outubro, o juiz apreciou o fato de que o autor indicou interesse em participar de audiência de conciliação. Com isso, um encontro foi agendado para o mês de dezembro na modalidade semipresencial, de acordo com a colunista.