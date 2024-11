Justiça avança em ação milionária contra Gisele Bündchen

Justiça avançou em uma ação milionária contra a modelo Gisele Bündchen - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A Justiça avançou em uma ação milionária contra a modelo Gisele Bündchen. Para quem não lembra, segundo a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, o empreendedor Wilson Coutrim Filho acionou a modelo acusando-a de estar envolvida na “maior fraude financeira da história”.

Na ação, o homem conecta Gisele a duas polêmicas empresas, a FTX e a Alameda Research, pedindo cerca de R$ 390 milhões de indenização.

A novidade no caso é que, no dia 21 de outubro, o juiz apreciou o fato de que o autor indicou interesse em participar de audiência de conciliação. Considerando sua manifestação, um encontro foi agendado para o mês de dezembro na modalidade semipresencial, de acordo com a coluna.

Antes do agendamento, a Justiça pediu que Wilson apresentasse informações mais completas sobre o endereço de Gisele Bündchen. No dia 28 de outubro, o autor indicou dois novos endereços em Horizontina, Rio Grande do Sul, onde nasceu a modelo.