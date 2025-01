Maíra Cardi irrita Thiago Nigro com bronca: "Não é capaz"

Thiago Nigro foi criticado por Maíra Cardi - Foto: Reprodução | Instagram e CNN

Maíra Cardi surpreendeu os seus seguidores ao divulgar nas redes sociais atitudes de Thiago Nigro consideradas por ela como problemáticas. A famosa disse que ele costuma deixar roupas sujas pelo chão da casa e não limpa os pelos da pia após aparar a barba.

“Eu quero saber se tem algum marido que faz isso. Óbvio que eu não vou deixar isso pro funcionário, vou limpar”, disse Maira Cardi, enquanto apareceu filmando os pelos aparados da barba por Thiago Nigro.

A ex-BBB ainda ressaltou no perfil: “Porque ele não vai [limpar]. Perguntei ‘Amor, por que você não limpa?’. Ah, porque eu acho que vai piorar, vai derrubar mais, essa foi a resposta que ele me deu”.

Maíra seguiu criticando o marido e ressaltou, enquanto mostrava a cama do casal bagunçada: “A roupa, normalmente, ele tira e deixa [no chão] do jeito que ele tira. Não é capaz de colocar uma roupa [no cesto]. Aí sabe o que ele falou ontem pra mim? ‘Quando nosso filho nascer, ele vai acordar e arrumar a cama’. Como? Com qual exemplo ele vai fazer isso?”.

Thiago Nigro se irrita e reage às falas de Maíra Cardi

Nos stories da esposa, Thiago demonstrou que não gostou da cobrança da ex-BBB e tentou se justificar. “É que hoje, eu acordo e, em vez de arrumar a cama, eu vou para o trabalho. Minha rotina é corrida”, comentou ele.

“Três horas por dia só pra ir e voltar do escritório e, além disso, você quer que eu faça todas essas coisas? Tá sendo injusta”, reclamou Thiago Nigro.