Mani Reggo compra 1º apartamento e celebra: ‘Realização de um sonho"

Em publicação no Instagram, Mani celebrou a conquista como a realização de um sonho antigo - Foto: Redes sociais

A empresária Mani Reggo, e influenciadora e ex-companheira de Davi Brito, anunciou nas redes sociais a compra do seu primeiro apartamento.

Em publicação no Instagram, Mani celebrou a conquista como a realização de um sonho antigo e relembrou sua trajetória, que começou no bairro do Uruguai, em Salvador.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Deus sabe quantas noites eu orei pela realização do sonho da minha casa própria… Hoje posso dizer que as minhas orações foram ouvidas e respondidas no tempo perfeito. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer”, escreveu a empresária, ao som de “Andar Com Fé”, de Gilberto Gil,

Mani afirmou também que muitas mulheres compartilham desse desejo e que ora por todas elas.

Franquia

Mani inaugurou a primeira franquia da marca Cacay em Salvador, no Shopping Paseo, no bairro do Itaigara, em abril deste ano.

Além dos negócios com a Cacay, Mani também vai estreiar o quadro Empreendaê Mulher, que será exibido na TV local e também no YouTube.