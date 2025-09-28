Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SONHO RELIZADO

Mani Reggo compra 1º apartamento e celebra: ‘Realização de um sonho"

Empreededora fez uma publicação nas redes sociais celebrando a conquista

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

28/09/2025 - 11:25 h
Em publicação no Instagram, Mani celebrou a conquista como a realização de um sonho antigo
Em publicação no Instagram, Mani celebrou a conquista como a realização de um sonho antigo -

A empresária Mani Reggo, e influenciadora e ex-companheira de Davi Brito, anunciou nas redes sociais a compra do seu primeiro apartamento.

Em publicação no Instagram, Mani celebrou a conquista como a realização de um sonho antigo e relembrou sua trajetória, que começou no bairro do Uruguai, em Salvador.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Deus sabe quantas noites eu orei pela realização do sonho da minha casa própria… Hoje posso dizer que as minhas orações foram ouvidas e respondidas no tempo perfeito. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer”, escreveu a empresária, ao som de “Andar Com Fé”, de Gilberto Gil,

Mani afirmou também que muitas mulheres compartilham desse desejo e que ora por todas elas.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Celsilene Rego (@manireggo)

Franquia

Mani inaugurou a primeira franquia da marca Cacay em Salvador, no Shopping Paseo, no bairro do Itaigara, em abril deste ano.

Além dos negócios com a Cacay, Mani também vai estreiar o quadro Empreendaê Mulher, que será exibido na TV local e também no YouTube.

Leia Também:

Oruam: prisão preventiva é revogada pelo STJ
Bia do Brás faz nova revelação sobre virgindade; veja
Espetáculo com Wagner Moura terá sessões extras em Salvador

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Em publicação no Instagram, Mani celebrou a conquista como a realização de um sonho antigo
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Em publicação no Instagram, Mani celebrou a conquista como a realização de um sonho antigo
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Em publicação no Instagram, Mani celebrou a conquista como a realização de um sonho antigo
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Em publicação no Instagram, Mani celebrou a conquista como a realização de um sonho antigo
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x