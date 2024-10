Mansão de Gal Costa é colocada à venda por valor surreal; descubra

Mansão de Gal Costa é colocada à venda - Foto: Divulgação

Dois anos depois da morte de Gal Costa, a mansão em que ela vivia já tem um destino definido. A casa foi colocada à venda com o objetivo de "quitar dívidas e valor ser dividido" entre Gabriel Costa e Wilma Petrillo, filho e viúva da cantora.

Leia Mais:

>>> Filho de Gal Costa engata namoro com sogra e causa reação de ex

>>> Reviravolta! Filho e viúva de Gal Costa fazem acordo surpreendente

>>> Caetano Veloso revela aproximação com evangélicos: "Deus está solto"

A informação foi divulgada por Gabriel Fischmann, ex-produtor da artista, segundo a colunista Fábia Oliveira. No mês passado, os herdeiros da famosa fizeram um acordo sobre os valores da herança.

O ex-produtor de Gal Costa comentou que os negociadores não se preocuparam em tirar a foto de dona Mariah, mãe de Gal Costa, do imóvel. O valor do local é de R$ 10 milhões.

“Tristeza profunda me invade vendo essas fotos da casa da Gal nos Jardins/SP sendo vendida para quitar dívidas e ser dividida entre ‘herdeiros’. Olhei para esse quarto vazio na fotografia, local da sua intimidade, e fico aqui repensando sobre a brevidade do ser, das coisas e do tempo", afirmou ele.

Em desabafo, Gabriel seguiu: "Sobre como temos o poder de mudar o nosso destino, mas também como às vezes ficamos atados aos grilhões do sofrimento sem achar saídas, até que aquele pode ser o ato final desse grande teatro da vida".

O ex-produtor refletiu: "Dizem que ‘as grandes estrelas tem um lado de profunda tristeza’. Essa foto ilustra esse pensamento... Tão bom seria se o imóvel desse lugar a um museu em homenagem e à altura da Gal".