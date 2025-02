Marido de Rihanna é inocentado em julgamento de agressão com arma

A$AP Rocky e Rihanna em entrada do Centro de Justiça Criminal Clara Shortridge Foltz, em Los Angeles - Foto: Frederic J. Brown / AFP

O rapper americano A$AP Rocky, marido da cantora Rihanna, foi declarado nesta terça-feira inocente de acusações relacionadas a um ataque com uma arma semiautomática durante uma brigada de corrida em 2021.

O músico pulou de sua cadeira no tribunal de Los Angeles ao ouvir o veredito, e abraçou Rihanna, mãe de seus dois filhos.

O artista, cujo nome verdadeiro é Rakim Mayers, enfrentou duas acusações por causa de uma briga com seu ex-amigo Terell Ephron, conhecido como A$AP Relli. Eles fizeram parte do coletivo de música urbana A$AP, fundado em Nova York em 2006.

A$AP Rocky durante uma audiência em 2023

| Foto: ALLISON DINNER/AFP

Relli afirma que, no dia da discussão, encontrou-se com o rapper em um estacionamento de Hollywood, e que Rocky sacou uma arma e o ameaçou de morte.

Depois de discutirem, A$AP Rocky deu as costas e foi embora. Mas, de acordo com Ephron, continuou gritando com ele, até que se virou e atirou, e uma bala atingida de raspão uma de suas mãos.

A defesa alegou que Ephron tinha inveja do sucesso de Mayers, e que a motivação da acusação era financeira. Joe Tacopina, advogado de Mayers, também afirmou que a arma não era verdadeira. O objeto não foi apresentado por nenhuma das partes.

O júri levou cerca de quatro horas para absolver o rapper, 36. Rihanna levou os dois filhos do casal à corte para ouvir o veredito.

“Somos gratos ao júri”, disse Tacopina, ao deixar o tribunal. "Desde o primeiro dia, dissemos que ele era inocente (...) Sempre disse que isso era uma extorsão."

A$AP Rocky foi preso pelo caso em abril de 2022, no Aeroporto Internacional de Los Angeles, quando chegou a Barbados, onde havia passado as férias com Rihanna. Ele foi solto após pagar fiança.

Rihanna mostrou seu apoio comparecendo várias vezes ao tribunal. Na última sexta-feira, quando se comemorou o dia dos namorados nos Estados Unidos, ela publicou uma série de vídeos do casal.

A$AP Rocky alcançou fama em 2013, com seu álbum de estreia, "Long. Live. A$AP", e se consolidou com "At. Long. Last. A$AP". Mas, nos últimos anos, seu relacionamento com Rihanna e alguns escândalos ganharam mais manchetes do que sua música.

Em julho de 2019, o rapper foi detido por algumas semanas devido a uma briga em Estocolmo.

Confira a reação de A$AP Rocky ao ser inocentado: