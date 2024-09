Marido de Sasha dá indireta a Neymar: "Esse homem não quero ser"

João Lucas mandou indireta para Neymar em entrevista - Foto: Reprodução | Globo e Redes Sociais

Marido de Sasha Meneghel, João Lucas surpreendeu com uma indireta a Neymar ao rebater as críticas que enfrenta por causa do seu estilo de roupa. O cantor reagiu contra as pessoas que falam em roupas ou posturas "de homem".

Leia Mais:

>>> Bruna Biancardi surpreende e dá recado a primogênito de Neymar

>>> Com 'novo Neymar', Seleção Brasileira é convocada; veja lista

>>> É o pai? Ex-modelo compara semelhanças da filha com Neymar

No PodDelas Podcast Show, o famoso disparou: “É muito sobre perspectiva. Eu recebo muito esse tipo de comentário: ‘isso não é roupa de homem’, ‘isso não é postura de homem’. Mas que homem você está imaginando?”.

Na entrevista, João Lucas também foi direto ao detonar as pessoas que fazem comentários machistas e conservadores. O marido de Sasha, então, deu indireta a Neymar ao dizer o tipo de homem que gostaria de ser.

"Porque se for um homem que não paga imposto, que bate na mulher, que paga fiança pra estuprador sair da cadeia, que faz um monte de merda e é conhecido como ‘homem’, então esse homem eu não quero ser", apontou.

João ainda declarou: "Eu quero ser um homem que respeita minha esposa, que ama ela, que cuida dela, quero ser um homem que cumpre com os deveres, que se dedica e trabalha, constrói algo relevante, que faz o bem para as pessoas".

Web aponta indireta de João Lucas a Neymar

Nas redes sociais, internautas começaram a apontar que o comentário do famoso foi uma indireta para o atacante, pois ele falou em "pagamento de fiança para estuprador sair da cadeia", dando a entender da polêmica envolvendo Daniel Alves.

"Direto e reto na indireta!”, escreveu uma pessoa. Outra declarou: "Eu amo me relacionar como homens 'afeminados'. O meu é, e eu adoro. Sem masculinidade frágil e sou tratada igual uma rainha, bem diferente dos heteronormativos”.