Marrone quebra silêncio sobre acidente e revela detalhes: “Apaguei”

Marrone tem 60 anos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cantor Marrone, da dupla sertaneja com Bruno, rompeu o silêncio pela primeira vez sobre o acidente que sofreu no dia 10 de maio no final de um show no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia. O cantor, de 60 anos, caiu de uma altura de cerca de três metros.

O artista deu detalhes do acidente, que resultou em um corte no supercílio, um dedo fraturado e cinco costelas trincadas. “Foi tudo muito rápido, acho que pisei em falso e caí reto. Apaguei por mais ou menos um minuto”, afirmou Marrone, em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, nesse domingo, 18.

De acordo com ele, uma luz do palco pode ter atrapalhado o cantor, que passou por uma cirurgia de glaucoma recentemente. O cantor ressaltou, porém, que a falta de atenção dele foi o grande problema.

Marrone aproveitou para dizer que não estava sob efeito de álcool: “Eu não bebo há mais de seis anos. Optei por cuidar mais da minha vida e da minha saúde”, disse o artista.

Retorno aos palcos

O cantor afirmou que o retorno aos palcos deve acontecer na próxima semana. Segundo ele, o acidente que resultou na sua internação, foi uma forma de “abrir a mente”. “São coisas da vida. E o que temos que passar, nós vamos passar. Às vezes é para abrir nossa mente!“, completou.

Alta hospitalar

Marrone recebeu alta hospitalar na tarde da última terça-feira, 13, e já está em casa. A informação foi confirmada em postagem feita pela irmã de Marrone, Cida Ferreira, nas redes sociais do sertanejo.

Em vídeo postado no perfil de Marrone, a irmã do sertanejo informou aos fãs que ele recebeu alta e já está em casa descansando. “Passando aqui para avisar vocês que meu já está em casa, recebeu alta. Está tudo bem agora é só repouso. Essa semana ele vai ficar de repouso e só volta a trabalhar semana que vem”, disse Cida.

Ela também usou a postagem para agradecer o apoio que o cantor recebeu dos fãs, e as mensagens de carinho. Terminou reafirmando que está tudo bem. Marrone não apareceu na publicação. “Só para falar que ele está bem e agradecer a Deus por todas as mensagens, todo carinho de vocês, todo amor. Está tudo bem, estamos em casa, fiquem com Deus”, finalizou a irmã.

A queda

Marrone caiu do palco no último dia 10 quando se despedia do público ao final de uma apresentação no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia. No dia 11, ele passou por cirurgia, segundo a assessoria. Ele teria se desequilibrado ao pisar em falso e acabou sofrendo o acidente.