É grave? Marrone tem estado de saúde atualizado após sofrer acidente

Marrone está internado no Hospital Albert Einstein - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cantor Marrone, da dupla Bruno & Marrone, segue internado em observação no Hospital Albert Einstein, em Goiânia (GO), e não tem previsão de alta. Ele sofreu uma queda do palco durante o encerramento da apresentação do projeto Inevitável a Festa, na noite deste sábado, 10.

O acidente aconteceu no momento em que a dupla se despedia do público. Marrone se desequilibrou ao pisar em falso, caiu do palco e foi imediatamente socorrido por paramédicos, sendo levado ao hospital para atendimento.

De acordo com a equipe da dupla, o cantor sofreu um corte próximo ao supercílio e outro na mão esquerda. Marrone foi submetido a diversos exames, e seu estado de saúde é considerado estável. No entanto, mesmo com o quadro clínico sob controle, ele segue em observação médica, sem previsão de alta.

Ainda segundo a assessoria, a apresentação marcada para esta segunda-feira, 12, em Itaquiraí (MS), será realizada apenas por Bruno.

Leia a nota na íntegra:

Na noite do último sábado (10), Marrone caiu do palco no final da apresentação do cantor e de seu parceiro Bruno, em Goiânia. Submetido a vários exames, Marrone passa bem. O cantor permanece em observação no hospital, ainda não temos informações sobre alta. A apresentação da dupla de hoje, segunda-feira (12), na cidade de Itaquiraí/MS, no Pavilhão de Eventos de Itaquiraí, será feita somente por Bruno. A dupla trouxe pela primeira vez à cidade o projeto Inevitável a Festa. Quando estavam se despedindo do público, Marrone se desequilibrou ao pisar em falso, e acabou sofrendo a queda. Ele foi prontamente atendido, pelos paramédicos e conduzido ao Hospital Albert Einstein (Goiânia). Teve um corte próximo ao supercílio e na mão esquerda. Agradecemos o carinho com Marrone.