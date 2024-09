MC Daniel e Lorena Maria anunciam sexo do primeiro filho

MC Daniel e Lorena Maria em chá revelação - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O funkeiro MC Daniel, em menos de uma semana após assumir o namoro com a empresária e influenciadora Lorena Maria, anunciou que o casal está esperando o primeiro filho. A notícia foi revelada na última segunda-feira, 19, por meio de um vídeo no Instagram.

O casal, sempre bem ligeiro, anunciou na manhã desta segunda-feira, 26, o sexo do bebê através de um chá revelação. O vídeo foi publicado na rede social do cantor.

“É MENINOOOOO! Vem meu moleque papai tá muito ansioso pela sua chegada tenho um cronograma pra você seguir de super heróis por idades, vamo joga bola junto, nadar, se vestir igual e te ensinar a ser o príncipe do fifa”, declarou o papai de primeira viagem.

Já a influenciadora postou o mesmo vídeo e, na legenda, revelou: “Eu sabia que era você, meu menino!”

No vídeo, o casal comemora juntos com choro de emoção, sorrisos e até chantilly na cara. O evento contou com a participação da família e amigos do casal.