MC Mirella revela como grava vídeos de sexo com bebê em casa

MC Mirella e Dynho Alves são pais de Serena - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

MC Mirella abriu o jogo e revelou como grava os vídeos eróticos com seu marido, Dynho Alves. A cantora concedeu uma entrevista ao portal ‘F5’, da Folha de S. Paulo, e contou que prefere filmar quando a babá está cuidando da filha do casal, Serena, de apenas 1 ano e 3 meses.

“A gente não grava de dia, pois é corrido. As filmagens acontecem mais à noite e, nesse horário, tem sempre alguém aqui para nos ajudar com a Serena [a filha de 1 ano e 3 meses do casal]. Minha sogra ajuda, temos uma babá também que fica com a bebê”, disse ela.

“De vez em quando, saímos para jantar, gravar em motel. Óbvio que às vezes a gente grava em casa, mas a minha filha tem o quartinho dela, nunca estamos desamparados”, explicou.

Vale lembrar que Mirella e Dynho tiveram um dos vídeos vazados nas redes sociais na última semana. A funkeira e o dançarino receberam diversos comentários sobre seus órgãos genitais.