MC Pipokinha é condenada pela Justiça após confusão em show
Funkeira perdeu processo movido pela RF Entretenimento
Por Beatriz Santos
MC Pipokinha foi condenada pela Justiça a indenizar a RF Entretenimento em R$ 10 mil, após uma confusão durante sua apresentação no evento “Carna Tenda”, voltado ao público universitário.
Segundo a coluna Fábia Oliveira, o juiz responsável pelo caso determinou a sentença em 06 de agosto, destacando que a cantora não comprovou os argumentos usados para justificar sua atitude.
A RF Entretenimento relatou que contratou a artista, por meio de uma empresa intermediária, para se apresentar no “Carna Tenda”. Porém, ao subir no palco, Pipokinha teria tido um “surto comportamental”, disparando ofensas contra os colaboradores da produtora e à Arena Neo Química, locadora do evento, perante cerca de 10 mil pessoas.
Ainda de acordo com a acusação, a cantora distorceu os fatos diante do público e instigou os presentes a se voltarem contra a organizadora e o local do show. Trechos da confusão chegaram a ser gravados e circularam nas redes sociais.
O magistrado ressaltou que, com a rapidez das redes sociais, as manifestações de artistas repercutem instantaneamente e que havia outros meios para MC Pipokinha formalizar suas reclamações.
Ele avaliou que incitar o público contra a produtora e o espaço do evento não foi a decisão mais adequada e que o conjunto de provas apresentado pela RF Entretenimento foi decisivo para a condenação.
