POLÊMICA

MC Pipokinha é condenada pela Justiça após confusão em show

Funkeira perdeu processo movido pela RF Entretenimento

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

22/09/2025 - 8:56 h
De acordo com a acusação, a cantora distorceu os fatos diante do público
De acordo com a acusação, a cantora distorceu os fatos diante do público

MC Pipokinha foi condenada pela Justiça a indenizar a RF Entretenimento em R$ 10 mil, após uma confusão durante sua apresentação no evento “Carna Tenda”, voltado ao público universitário.

Segundo a coluna Fábia Oliveira, o juiz responsável pelo caso determinou a sentença em 06 de agosto, destacando que a cantora não comprovou os argumentos usados para justificar sua atitude.

A RF Entretenimento relatou que contratou a artista, por meio de uma empresa intermediária, para se apresentar no “Carna Tenda”. Porém, ao subir no palco, Pipokinha teria tido um “surto comportamental”, disparando ofensas contra os colaboradores da produtora e à Arena Neo Química, locadora do evento, perante cerca de 10 mil pessoas.

Ainda de acordo com a acusação, a cantora distorceu os fatos diante do público e instigou os presentes a se voltarem contra a organizadora e o local do show. Trechos da confusão chegaram a ser gravados e circularam nas redes sociais.

O magistrado ressaltou que, com a rapidez das redes sociais, as manifestações de artistas repercutem instantaneamente e que havia outros meios para MC Pipokinha formalizar suas reclamações.

Ele avaliou que incitar o público contra a produtora e o espaço do evento não foi a decisão mais adequada e que o conjunto de provas apresentado pela RF Entretenimento foi decisivo para a condenação.

x