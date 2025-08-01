MC Poze do Rodo apela para Deus após decisão do MP: “Só quero viver”

MC Poze do Rodo fez um desabafo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cantor Marlon Brendon Coelho, conhecido como MC Poze do Rodo, resolveu apelar para Deus após o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) apresentar denúncia contra ele e outras nove pessoas, acusados de participação em um suposto caso de tortura e extorsão mediante sequestro contra o ex-empresário do artista, Renato Medeiros.

O funkeiro surgiu nas redes sociais para desabafar sobre o ocorrido e afirmou não ter paz. “Não tenho um dia de paz, meu Deus do céu, eu não mereço isso, eu só quero viver de boa”, escreveu Poze nos stories do Instagram.

Depois disso, o advogado Fernando Henrique Cardoso afirmou, em nota, que o pedido não tem sustentação. “Desde o início da investigação, foram aplicadas medidas cautelares que vêm sendo cumpridas fielmente há 30 meses. O pedido de prisão, feito por outro promotor e com tanto tempo decorrido, não encontra fundamento concreto nem contemporâneo”, declarou.

Além disso, a defesa reforçou que o artista continua cumprindo todas as decisões judiciais e confia que conseguirá comprovar sua inocência durante o processo.

O episódio teria ocorrido em 2023, e o órgão solicitou a prisão preventiva dos envolvidos.

Polêmica com o vizinho

MC Poze do Rodo está no centro de mais uma polêmica. O artista é acusado, por um vizinho, de perturbar a ordem pública com eventos de grande porte e duração no condomínio de luxo em que mora, na zona oeste do Rio.

Segundo a coluna Fábio Oliveira, do Metrópoles, após proposta do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), o funkeiro decidiu, no início deste mês, pagar uma prestação pecuniária para uma ONG indicada pela Justiça. Como resultado, Poze do Rodo não poderia mais ser processado pelo delito.

No último dia 10, o cantor informou, no processo, que o valor de R$ 1.518 já havia sido realizado e convertido, conforme acordado, em doação de ração destinada a uma associação de proteção animal.

No entanto, os vizinhos do MC relataram à Justiça que o cantor já foi favorecido com outra transação penal em 2024. Levando em conta as manifestações, o MPRJ decidiu suspender o acordo penal celebrado com Poze do Rodo.

Ainda segundo a coluna, agora, o MPRJ espera a juntada de novos documentos para entender se, de fato, o MC Poze pode ser favorecido com outra transação penal.

Entenda o caso

Um morador do mesmo condomínio que Poze, identificado como Marco Antônio do Carmo Oliveira, acusa o famoso de perturbar a ordem pública. O homem registrou um boletim de ocorrência narrando que o funkeiro realizou um evento de grandes proporções em sua mansão, de 16h de uma terça-feira até as 7h do dia seguinte.

De acordo com o morador, no local havia instrumentos de percussão, dezenas de pessoas e até um rapaz com microfone narrando o futebol que acontecia no campo do artista, a “Arena do Sábio”.