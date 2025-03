Milton Neves critica baiano que divertiu Ivete e Marcelo Sangalo

Milton Neves criticou influencer baiano - Foto: Reprodução | Band e Instagram

O influenciador Matheus Jesus, conhecido como o "inimigo da timidez", tem ficado cada vez mais conhecido dos baianos pelos seus vídeos dançando no meio da rua. Apesar de empolgar muita gente, incluindo Ivete Sangalo e seu filho, Marcelo, o influencer ganhou um crítico bem famoso: Milton Neves.

O apresentador esportivo compartilhou um dos vídeos do influenciador baiano e criticou: "Ridículo isso". O jornalista ainda pediu que seguidores opinassem sobre a gravação em que o "inimigo da timidez" apareceu dançando na rua.

Nos comentários, vários internautas, porém, elogiaram o baiano. "Você deveria levar uma aposentadoria mais leve, cuidar mais da sua vida e deixar que cada pessoa cuide da sua, sorrir faz bem, sabia? Já que o senhor não deve saber, esse rapaz é muito querido nas redes sociais, por grandes artistas, convidado inclusive por Ivete para o trio", disse uma pessoa.

"O cara dançando e se divertindo, ganhando muito dinheiro com isso aí, porque as redes sociais dele são lotadas de seguidores, animando o povo e tem amargurado achando ruim. Deixa o cara viver!", criticou outro.

No Carnaval, Matheus Jesus chegou a curtir o trio de Ivete Sangalo e gravou dança com o filho da cantora, Marcelo, que impressionou com o rebolado.