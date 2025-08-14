Modelo trans cobra R$ 27 mil para testar fidelidade de homens; entenda

Método de Lana envolve estratégias de comunicação e observação - Foto: Reprodução | Instagram

A influenciadora e modelo transgênero Lana Madison, de 29 anos, ampliou sua atuação profissional e agora oferece um serviço inusitado: testar a fidelidade de namorados e maridos a pedido de clientes. Segundo o New York Post, a prática envolve flertar com o parceiro suspeito para avaliar sua reação e custa até US$ 5.000 — cerca de R$ 27 mil.

“Elas entram na minha caixa de entrada e me pedem para flertar com o namorado delas para ver se ele vai trair”, contou Lana. “Não planejava me tornar uma verdadeira armadilha para infiéis, mas percebi que minha presença e aparência me tornam a tentação definitiva”, disse a influencer, que vive entre Nova York e a Flórida.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Sem divulgar publicamente o serviço, Lana recebe a maior parte das solicitações por indicação. As abordagens são feitas por meio de redes sociais e aplicativos, onde ela inicia conversas diretas e cria situações que possam revelar comportamentos suspeitos.

A modelo afirma que, muitas vezes, pequenas interações já são suficientes para expor intenções. “Às vezes, basta uma selfie ou um emoji de flerte. Já vi caras tentando se encontrar na mesma noite. É chocante como eles caem rápido", relatou.

O método de Lana envolve estratégias de comunicação e observação, sem criar situações artificiais. Após reunir evidências, ela entrega às clientes um relatório com registros das interações para que possam decidir o futuro do relacionamento. “Não é só sobre flertar, é sobre observar e registrar o que acontece de forma genuína. É isso que torna o serviço eficaz”, concluiu.