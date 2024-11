Mulher acusada de perseguir Paolla Oliveira reage e faz denúncia

Paolla Oliveira acusa fã de perseguição - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Acusada por Paolla Oliveira de perseguição e ameaças contra a atriz, a ex-figurante da Globo abriu o jogo. Ela declarou que foi constrangida pela atriz nos bastidores da novela 'A Dona do Pedaço', em 2019.

"Ela [Paolla] apontou o dedo na minha cara e me fez chorar", comentou a mulher, de 34 anos, ao portal Leo Dias. No relato, ela salientou que queria mais atenção de Paolla Oliveira.

No desabafo ela disse que, apesar de não ter recebido o tratamento desejado, manteve ativo o perfil dedicado à famosa, na qual ela era muito fã.

"Desde 2019 sofro com crises de ansiedade e emocionais muito fortes. Fiquei traumatizada diante das atitudes dela", declarou. Em seguida, confessou: "Admito que errei muito, mas fui maltratada por muitas vezes, ameaçada e constrangida em público, e nem por isso fui à mídia me expor. Eu sofro porque sempre me dediquei e amei a Paolla".