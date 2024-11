Mulher diz ser amante de jogador do Flamengo e quebra silêncio

Matheus Gonçalves foi flagrado em cena íntima - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Depois de Matheus Gonçalves, jogador do Flamengo, se manifestar a respeito do flagra na banheira de um motel, a suposta amante quebrou o silêncio e expôs o atleta, nesta quinta-feira, 24.

Em vídeo que viralizou, a mulher apareceu ao lado do atleta em momento íntimo. Já numa nova gravação, a mulher apontada como suposta amante do craque diz não ter usado camisinha durante o sexo. Ela, porém, garantiu que faz exames regularmente.

“Nós não termos usado camisinha, foi irresponsabilidade nossa. Somos jovens. Quem nunca transou sem camisinha? Eu sei que não tenho doença. Sei que pra esposa ou mulher dele, eu não passei p*rra nenhuma!”, declarou.

A polêmica envolvendo o jogador do Flamengo teve início quando vazou conversas entre os dois. No diálogo, Matheus pede que a mulher tome pílula do dia seguinte depois do ato sexual.

“Eu não quero engravidar, nunca quis. Eu tenho 22 anos e a última coisa que eu quero é filho. Eu quero focar na minha saúde mental e na vida profissional. Ele me disse que era solteiro. Se tem alguém errado na história, não sou eu”, ressaltou a suposta amante.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, Gonçalves mantinha um relacionamento com Duda Britto quando estava com a mulher em motel. Na ocasião do encontro, ela foi até o atleta acompanhada de uma amiga, que foi quem filmou toda a cena.

Em rede social, Matheus repudiou que sua vida íntima tenha se tornado assunto e justificou estar solteiro, como havia falado para a mulher com quem teve um affair.