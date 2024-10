“Mulher o suficiente”, diz esposa de Arlindo Cruz sobre levar namorado para morar com ela e o marido

Babi abordou o assunto, esclarecendo a polêmica - Foto: Reprodução | Instagram

Nesta terça-feira, 24, Babi Cruz se pronunciou em resposta a rumores que circulavam nas redes sociais. A esposa de Arlindo Cruz, que atualmente está namorando André Caetano, desmentiu boatos de que teria levado o novo companheiro para morar sob o mesmo teto que ela e Arlindo.

Em um vídeo publicado em seu Instagram, Babi abordou o assunto, esclarecendo a polêmica em torno de seus dois relacionamentos. "Quando existe uma falsa verdade, a verdade verdadeira aparece. Sou uma mulher de 53 anos e a quase quatro décadas vivi e vivo para o meu marido, meus filhos, meus netos, minha família", começou ela.

Ela também destacou o legado que construiu ao lado de Arlindo. "Construímos uma instituição modelo admirada por todos que puderam desfrutar da nossa companhia e invejada por aqueles que nunca tiveram nada parecido, durante tantos anos, por isso eu pergunto: até quando?", desabafou.

Demonstrando cansaço com as especulações, Babi comentou: "Estou vindo aqui com uma paciência de Jó, um saco de filó e um estômago de avestruz para poder engolir tanta asneira, para poder engolir tanta calúnia e tanta difamação".

Ela ainda defendeu André Caetano, afirmando que ele é um homem maduro e independente, com 40 anos e uma vida própria. "Nós não estamos aqui para barbarizar com a sociedade, estamos aqui para viver a nossa vida em paz. A minha vida não compete a ninguém. O respeito é mútuo", declarou.

No fim, Babi explicou sua decisão de seguir em frente, após quase oito anos cuidando de Arlindo, que permanece em estado vegetativo após um AVC.

"Fui mulher o suficiente para assumir o meu relacionamento após o meu marido estar quase oito anos, infelizmente, em uma vida vegetativa. Com três anos de acidentes vascular, os médicos, os neurologistas, já me disseram: 'Fabi, vai viver a sua vida, o Arlindo não volta mais'. Mesmo assim, eu não desisti e continuei esperando", contou. Por fim, Babi disse que acionou seus advogados, pois não está morando com André. "Isso não existe", finalizou.