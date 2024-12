Mulher que gravou caso do avião revelou estar arrependida

Eluciana Cardoso já concorreu ao Legislativo por Minas Gerais, duas vezes - Foto: Reprodução

A mulher que gravou a passageira que se recusou a ceder o assento para uma criança revelou estar arrependida de ter gravado e compartilhado o vídeo que viralizou nas redes sociais, as informações são do Correio Braziliense.

Em entrevista ao Fantástico no último domingo, 8, Eluciana Cardoso disse que estava fora de si, "Perdi totalmente o controle. “Parecia que eu estava saindo do meu corpo. Eu fiquei com o meu coração com taquicardia”.

A mulher também disse que acredita que o vídeo foi responsável por "gerar dor em todas as partes". Ela pediu desculpas para Jeniffer Castro, a passageira gravada no avião, e a mãe da criança, Aline Rizzo.

"Peço desculpas pra Jeniffer. Peço desculpas pra Aline. Pro Arthur. Pra família. Pra minha filha. Peço desculpas pra mim. Por eu achar que eu tinha sido forte naquele momento. E não fui. Poderia ter evitado", destacou.

A responsável pela gravação veio à tona depois da mãe da criança envolvida no episódio negar ter filmado a situação. A administradora, Jeniffer Castro era a passageira que tinha comprado o assento na janela e, ao ver que a poltrona estava ocupada, o menino de quatro anos chorou.

A administradora recusou ceder o assento o que provocou críticas e ataques por parte dos passageiros. A também advogada, Eluciana Cardoso, que filmou o episódio, já concorreu duas vezes ao Legislativo, primeiro tentando se tornar vereadora da capital mineira em 2016 e depois como deputada estadual, em 2018.