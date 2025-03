Musa vende tapa-sexo e preço exorbitante do item choca: “Marca forte”

Rosana Ferreira é musa do Acadêmicos do Tucuruvi - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A musa do Acadêmicos do Tucuruvi Rosana Ferreira leiloou o tapa-sexo usado no desfile para minimizar os gastos com a folia, que chegaram a R$ 100 mil. Porém, o que realmente chamou atenção foi o preço do item.

Ela leiloou o tapa-sexo por R$ 10 mil e se surpreendeu ao descobrir que quem adquiriu a peça foi uma mulher. “O que mais me surpreendeu foi descobrir que quem comprou foi uma mulher. Eu esperava um fã, um colecionador, mas ela me disse que se identifica comigo e queria ter um pedaço dessa história do Carnaval. Achei incrível! Isso mostra que minha trajetória inspira outras mulheres também”, disse Rosana em conversa com a imprensa.

A musa usou um tapa-sexo como fantasia no Anhembi. Ela disse que sempre achou o tapa-sexo “uma marca forte do Carnaval”. “Quando surgiu a oportunidade de usar uma peça tão simbólica, topei na hora! Era uma homenagem a essa história e também uma forma de mostrar que ainda temos espaço para a ousadia na avenida”, disse.

Na oportunidade, ela contou que gastou R$ 2 mil por semana com personal trainer, mais R$ 30 mil investidos na fantasia, fora gastos com alimentação especial e de locomoção para os ensaios.