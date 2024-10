"Na bunda": Cid Moreira quase foi demitido da Globo após posar seminu

Uma das maiores polêmicas da carreira de Cid Moreira é a capa da revista Caras em 1993 onde apareceu seminu, em uma banheira de espuma, com as pernas para cima. Marcelo Tabach, fotógrafo responsável pelo clique, contou bastidores do ensaio.

Em entrevista ao portal Splash, o profissional disse que a ideia era quebrar a imagem de pessoa séria e sisuda que Cid tinha.

"Eu fiz uma pesquisa de fotos e realmente todas as fotos eram muito sérias, muito formais. [...] A gente tinha essa prerrogativa de fazer a casa das pessoas e eu sempre tentei fazer situações mais inusitadas", conta.

Leia também:

>> Homem paga valor alto por calcinha usada de ex-Banheira do Gugu

>> Rihanna quebra silêncio sobre festas de P. Diddy; veja vídeo

>> Luciano Camargo explica briga de 10 anos do filho: "Tive que cortar"

Logo ao chegar na residência do jornalista, Marcelo percebeu que Cid era muito menos 'sério' do que aparentava.

"Assim que eu cheguei à casa dele, sentei na sala, a mulher dele passou na frente, ele tascou-lhe a mão na bunda. Eu já achei aquilo meio bizarro. Depois, ele pediu uma água com aquela voz dele: [Ulhiana], traz uma água!'."

Famosa capa da revista | Foto: Marcelo Tabach/Caras

Tabach também queria brincar com a ideia de Cid sempre aparecer atrás da bancada, sem mostrar as pernas.

"Eu já estava com essa ideia da banheira, muito em função dessa brincadeira que sempre fizeram com ele. Se ele tinha realmente perna, se ele fazia o jornal de bermuda, se fazia o jornal descalço", continuou, em entrevista ao portal.

Cid topou a ideia e vestiu uma sunga.

"Eu cheguei para ele e falei: 'Cid, vamos fazer uma foto na banheira?'. Falei: 'Pô, vai me dar um soco na cara, né?' Aí ele perguntou: 'De sunga?'. Eu falei: 'Sim, sim, de sunga. Você não vai estar pelado.' Ele foi lá, botou a sunga, voltou e fizemos a sessão. A mulher dele na época entrou na banheira também, fizemos algumas outras fotos e deu no que deu."

Repercussões

Cid contou que tem orgulho da capa. "Eu amo aquela foto. Então, eu estava em uma sessão de fotos e eu já estava cansado. Então acabou a bobina do ajudante e ele falou 'tenho que pegar lá no carro. [...] Eu fiquei ali esperando, estava fazendo a foto na banheira e aí comecei devagarinho a exercitar o abdômen, estava assim, levantando. Eu tinha esse domínio. Esqueci que tinha um fotógrafo lá, ele bateu e ganhou prêmio. [...] Mas a intenção ali não foi mostrar a cara, né?", disse, fazendo um trocadilho com o nome da revista, em entrevista ao canal de Rafael Cortez.

Segundo o próprio locutor, a foto quase fez com que ele fosse demitido da Globo. "Eu quase fui pra rua. O Alberico [de Sousa Cruz, ex-diretor de Jornalismo da Globo] disse: 'É, o negócio tá feio pro seu lado'", contou, em entrevista ao portal Museu da Pelada.