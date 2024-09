Na contagem regressiva! Pabllo Vittar 'vai passar mal'; entenda

Cartaz de divulgação de show do álbum 'Vai Passar Mal' viraliza na web todo ano - Foto: Divulgação

O dia 20 de setembro se tornou uma data comemorativa para a web. Neste dia, em todos os anos, internautas aguardam um sinal de vida da cantora Pabllo Vittar, às 17h. Viral desde 2017, o meme começou com a divulgação do álbum ‘Vai Passar Mal’.

Tudo começou há sete anos, quando Pabllo Vittar lançou o projeto e realizou shows de divulgação. Ao anunciar a apresentação em Porto Alegre, no Pepsi On Stage, o slogan “Pabllo Vittar Vai Passar Mal” ficou marcado pelos internautas.

Desde então, a imagem, que indica dia, local e horário em que a diva ‘vai passar mal’, é relembrada entre os fãs, que fazem questão de viralizar o meme a cada ano.

No X (antigo Twitter), uma página chamada Quanto Tempo Falta pra Pabllo Vittar Passar Mal lançava contagens regressivas para o evento anual. O perfil conquistou mais de 23 mil seguidores.

Com a repercussão do meme, a própria artista passou a entrar no clima e incentivar a brincadeira. Após postar um vídeo em seu perfil do Instagram, na noite da última quinta-feira, 19, Pabllo recebeu uma enxurrada de comentários sobre a data. “Preocupada aqui, será se ela vai passar mal?”, comentou uma fã. Em resposta, a cantora brincou “já to sentindo”. “Se cuida mãe, tô preocupado com você passando mal amanhã”, disse outro internauta.

Além de título do álbum, ‘vai passar mal’ é o refrão do hit ‘Corpo Sensual’, feat da Pabllo Vittar com o cantor Mateus Carrilho. A música já ultrapassou 350 milhões de visualizações no YouTube.