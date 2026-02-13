Nanda Costa e Lan Lanh se separam após 12 anos

Siga o A TARDE no Google

Nanda Costa e Lan Lanh encerram união que marcou representatividade no meio artístico - Foto: Divulgação

Após 12 anos juntas, Nanda Costa e Lan Lanh decidiram encerrar o relacionamento. O casal, que mantém residência em Salvador, construiu uma trajetória pública marcada pelo enfrentamento ao preconceito.

Mães das gêmeas Kim e Tiê, de 4 anos, as duas compartilharam momentos importantes da maternidade desde o nascimento das meninas, concebidas por fertilização in vitro com doador anônimo.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ao longo dos anos, Nanda falou abertamente sobre os desafios da gestação. Apesar de tranquila em grande parte do período, a atriz enfrentou um quadro de pré-eclâmpsia, o que levou à antecipação do parto. Uma das filhas precisou permanecer internada para ganhar peso, experiência que, segundo ela, revelou a dimensão real da maternidade.

O relacionamento entre Nanda e Lan Lanh tornou-se público em 2018. No ano seguinte, oficializaram a união. Na época, enfrentaram ataques nas redes sociais, mas também receberam uma onda de apoio. Para a atriz, assumir a relação significou liberdade.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre os motivos da separação.