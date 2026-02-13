FIM DE UM CICLO
Nanda Costa e Lan Lanh se separam após 12 anos
Separação de Nanda Costa e Lan Lanh movimenta fãs nas redes sociais
Por Bianca Carneiro
Após 12 anos juntas, Nanda Costa e Lan Lanh decidiram encerrar o relacionamento. O casal, que mantém residência em Salvador, construiu uma trajetória pública marcada pelo enfrentamento ao preconceito.
Mães das gêmeas Kim e Tiê, de 4 anos, as duas compartilharam momentos importantes da maternidade desde o nascimento das meninas, concebidas por fertilização in vitro com doador anônimo.
Ao longo dos anos, Nanda falou abertamente sobre os desafios da gestação. Apesar de tranquila em grande parte do período, a atriz enfrentou um quadro de pré-eclâmpsia, o que levou à antecipação do parto. Uma das filhas precisou permanecer internada para ganhar peso, experiência que, segundo ela, revelou a dimensão real da maternidade.
O relacionamento entre Nanda e Lan Lanh tornou-se público em 2018. No ano seguinte, oficializaram a união. Na época, enfrentaram ataques nas redes sociais, mas também receberam uma onda de apoio. Para a atriz, assumir a relação significou liberdade.
Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre os motivos da separação.
