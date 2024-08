Narrador canta música de Silvio Santos e quase perde gol

Odinei Ribeiro e Fabíola Andrade na transmissão de Bragantino x Fortaleza - Foto: Reprodução | TV

O narrador Odinei Ribeiro resolveu homenagear o apresentador Silvio Santos, falecido neste sábado, 17, e quase se complicou durante a transmissão ao vivo de Bragantino x Fortaleza no Premiere, canal de esportes do grupo Globo.

Ele abriu a transmissão do jogo cantarolando uma música muitas vezes repetida no programa de auditório do Silvio Santos, ao lado da comentarista Fabíola Andrade. No primeiro minuto da partida, enquanto o narrador cantava, o Fortaleza quase marcou.



Mais cedo, em suas redes sociais, o narrador da Globo publicou um vídeo em homenagem a Silvio e disse que 'a televisão brasileira fica mais pobre e sem graça'. O jogo terminou 2x1 para o Fortaleza.