Neto de cantor baiano seria pivô de término de José Loreto e Alane

Parece que a ex-BBB Alane Dias já está em outra. Isso porque após a relação relâmpago dela com o ator José Loreto, a moça passou a conhecer melhor outro famoso: o cantor Francisco Gil, filho de Preta Gil e neto de Gilberto Gil.

Segundo o portal LeoDias, Alane estava na companhia do rapaz no Beach Park, em Fortaleza (CE), onde não apenas os dois, mas também Loreto e um seleto grupo de celebridades participaram de um evento na última quinta-feira, 20.

O ator foi embora antes de Alane, que decidiu ficar mais um pouco aproveitando a estadia junto com Francisco. Ainda de acordo com o portal, o casal foi visto trocando carícias bem discretamente à beira da piscina, com direito a mão com mão, sorrisos e conversas ao pé do ouvido, sempre a dois, sem outras companhias.

“Vocês acreditam que era pra eu ir embora ontem e eu não quis? Eu prolonguei a minha estadia aqui de tanto que eu estou feliz, de tanto que eu gostei, de tanto que eu consegui relaxar. Mas também, ne… Neste lugar, se eu não conseguisse. Ai eu falei, não vou embora não, eu vou ficar, e aí fiquei”, revelou Alane em seu Instagram.