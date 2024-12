Neymar compra cobertura de luxo por R$ 313 milhões e impressiona

Neymar investiu em novo imóvel - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Neymar decidiu investir pesado em uma cobertura de luxo nos Emirados Árabes. O famoso, que tem sido alvo de rumores de uma possível volta ao Santos, desembolsou R$ 313 milhões - 200 milhões de dirhams para conquistar o imóvel.

Leia Mais:

>>> Presidente do Botafogo rejeita Neymar e irmã do jogador reage

>>> Neymar fecha acordo com o Santos para 2025, crava jornalista

>>> Mãe de suposta filha de Neymar faz desabafo e manda indireta: “Acordem"

O novo investimento do jogador de futebol fica em Dubai (EAU). O atacante do Al-Hilal assinou o contrato em cerimônia realizada nesta segunda-feira, 18.

De acordo com informações do jornal local Khaleej Times, a cobertura está localizada no Bugatti Residences by Binghatti, primeiro e único empreendimento da marca no mundo.

Os apartamentos no local têm valor inicial de 975 mil dirhams dos Emirados Árabes (cerca de R$ 1,5 milhão).

O apartamento de luxo conta com elevador e piscina privativos e vista panorâmica. A imprensa árabe informou que o elevador é capaz de transportar um automóvel diretamente para a cobertura.