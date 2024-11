Neymar exibe pela 1ª vez foto com terceira filha; veja

Neymar postou foto com terceira filha - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Neymar mostrou pela primeira vez uma foto segurando a terceira filha, Helena, nesta sexta-feira, 8. A menina é fruto de um affair do jogador com a influenciadora Amanda Kimberlly, durante a gravidez de Bruna Biancardi.

A imagem em que a bebê aparece nos braços do pai foi feita na mansão do atleta em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Nos Stories, Neymar divulgou o clique com a bebê nos braços e se declarou na legenda: "03 do papai". Ele ainda postou um emoji de coração.

Esta é a primeira foto em que o jogador do Al-Hilal aparece segurando a filha. Helena tem 4 meses de vida. Enquanto isso, Davi Lucca, seu filho com Carol Dantas, tem 13 anos. A outra filha do famoso é Mavie, que é fruto do namoro do atacante com Bruna Biancardi, que completou seu primeiro ano no dia 6 de outubro.