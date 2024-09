Noiva de João Gomes revela por que filho está sempre descalço

Noiva de João Gomes contou transtorno que o filho possui - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Ary Mirelle decidiu aproveitar um tempinho da viagem que tem feito com João Gomes e o filho, Jorge, na Europa, para acabar com uma dúvida de seguidora.

Na Itália, durante uma interação com seguidores, a influenciadora foi questionada sobre o motivo pelo qual o herdeiro do casal está "sempre com os pés descalços".

"Eu amo ver seus stories e uma coisa está me chamando atenção é que Jorge está sempre de pé descalço, porque quando você está no Brasil com ele, que vai passear aí, ele tá com cada sapato e sandálias lindas", afirmou a internauta.

Ary Mirelle decidiu contar o motivo: "Jorge tem distonia, o pé começa a ficar suado e vermelho e ele começa a chorar quando está calçado".

"O que mais coloco é meia quando está muito frio, mas chega um momento que ele começa a reclamar e chorar de novo. Mas com o tempo vai melhorando e eu vou colocar. Ele tem muito sapatinho e percatinha se perdendo por causa disso", completou a noiva de João Gomes.

O que é distonia, transtorno que filho de João Gomes tem?

Distonia é um transtorno que surge a partir de uma condição neurológica caracterizada por movimentos involuntários de contração muscular.

Essa doença neurológica costuma arrematar somente uma região do corpo e não tem cura. O que pode ser feito é um tratamento para minimizá-lo, como fisioterapia, remédios específicos e injeção de botox.