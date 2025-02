Nora de Angélica expõe intimidade com namorado para comemoração

Duda Guerra surpreendeu ao mostrar foto com namorado - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Duda Guerra voltou a mostrar um pouco da sua intimidade com Benício Huck, que é filho de Luciano Huck e Angélica. Nesta sexta-feira, 24, a jovem decidiu postar uma comemoração pelos nove meses de namoro.

A influenciadora digital compartilhou uma foto em que eles apareceram na neve, e um texto se declarando para o companheiro.

Nos Stories do seu perfil do Instagram, Duda Guerra divulgou imagem em que eles estavam esquiando juntos, com ela montada nos ombros dele.

"Feliz 9 meses! Cada mês que passa, eu entendo ainda mais o significado do amor. Você me faz sentir amada, cuidada e feliz. Obrigada por tudo, meu amor. Te amo", escreveu.

Veja: